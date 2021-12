FOTO – Milan-Napoli, i convocati di Spalletti: recuperano Lobotka e Zielinski (Di sabato 18 dicembre 2021) Milan-Napoli i convocati di Luciano Spalletti: recuperati Lobotka e Zielinski. Sfida in programma domani sera a San Siro contro il Milan L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 18 dicembre 2021)di Luciano: recuperati. Sfida in programma domani sera a San Siro contro ilL'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

furgeTX : @elliott_il @milan_corner Oggi non hanno pubblicato foto, altrimenti la news la dava Ascione non Peppe - elliott_il : @furgeTX @milan_corner Pure Peppe guarda le foto come Mauri? - Totiii_Ali : @salda__ Ma se nelle ultime foto pubblicate un minuto fa dal Milan ci sono sia theo che romagnoli.. dove cazzo ce l'hanno la febbre - italiadasogno : Foto appena pubblicata @ Milan, Italy - mjrrorbxll : immagina essere interista e andare a milanello a farti le foto con i giocatori del milan -