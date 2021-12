Fortissima scossa di terremoto | scene di panico da Bergamo a Milano | segui tutti gli aggiornamenti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Una fortediè appena stata avvertita a. Ladi magnitudo 4.4 è statata da un'altra, più breve, qualche minuto dopo. L'epicentro secondo l'Ingv è a Bonate Sotto, in provincia di. E' stata registrata alle 10,34 con una profondità di 26 chilometri. In diverse zone i palazzi hanno tremato con alcune persone che sono scese in strada.

fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - giava61 : RT @fearofyou: Fortissima scossa di terremoto nel milanese, proprio adesso! #Terremoto - onlysax : RT @fanpage: Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - akakarolina : Dovrebbe essere preciso: tra 4.3 e 4.8 magnitudo #Terremoto - occhi____verdi : @giusepppe961 Scossa fortissima, per fortuna tutto ok ???? -

Terremoto in Lombardia. Una scossa di magnitudo 4.8 è stata registrata in provincia di Bergamo. MILANO – Forte scossa di terremoto in Lombardia. Secondo quanto riferito dall'Ingv, un sisma di ...MILANO. Una forte scossa di terremoto nel Bergamasco è stata avvertita anche a Milano e nei territori di Monza e Brianza. L'epicentro stando a quanto trapela è Vimercate. L'Ingv segnala una magnitudo ...