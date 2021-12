Fortissima scossa di terremoto a Milano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiè stata avvertita a, questa mattina, sabato 18 dicembre. Laè stata anche sentita nel Novarese. Per il momento non arrivano notizie di danni o vittime. – IN AGGIORNAMENTO – L'articolo proviene da Nuova Società.

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ionica di Citera, in Grecia. Lo rende noto l'U. S. Geological Survey, spiegando che l'epicentro è stato ... Forte scossa di terremoto a Milano, oggi 18 dicembre 2021. Il sisma, è avvenuto poco fa. Sono diverse le segnalazioni sui social. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Milano alle 11:35 di questa mattina. L'epicentro, secondo quanto raccolto dall'INGV, è stato nella provincia di Bergamo per una magn ...