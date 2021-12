Fortissima scossa di terremoto a Bergamo e Milano

(Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiè stata avvertita a, questa mattina, sabato 18 dicembre. Ilavrebbe come epicentro la provincia di. Laè stata anche sentita nel Novarese. Laè stata avvertita intorno alle 11:34 nel capoluogo lombardo e nei territori di Monza e Brianza. Secondo le prime informazioni dell’Ingv, la magnitudo sarebbe compresa tra 4.3 e 4.8. – IN AGGIORNAMENTO – L'articolo proviene da Nuova Società.

fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - giava61 : RT @fearofyou: Fortissima scossa di terremoto nel milanese, proprio adesso! #Terremoto - onlysax : RT @fanpage: Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - akakarolina : Dovrebbe essere preciso: tra 4.3 e 4.8 magnitudo #Terremoto - occhi____verdi : @giusepppe961 Scossa fortissima, per fortuna tutto ok ???? -

Una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5.1 è stata registrata a 24 chilometri a sudest dell'isola ionica di Citera, in Grecia. Lo rende noto l'U. S. Geological Survey, spiegando che l'epicentro è stato ... Forte scossa di terremoto a Milano, oggi 18 dicembre 2021. Il sisma, è avvenuto poco fa. Sono diverse le segnalazioni sui social. Una forte scossa di terremoto è stata avvertita dalla popolazione a Milano alle 11:35 di questa mattina. L'epicentro, secondo quanto raccolto dall'INGV, è stato nella provincia di Bergamo per una magn ...