Forte scossa di terremoto oggi in Lombardia: avvertita a Milano. Epicentro a Bonate Sotto (Bergamo). Evacuate molte scuole (Di sabato 18 dicembre 2021) Una Forte scossa di terremoto è stata sentita a Milano . Il sisma, di magnitudo 4.4 , è stato avvertito alle ore 11.34 in tutta la Lombardia e ha avuto l’Epicentro, secondo i primi rilevamenti dell’INGV,... Leggi su feedpress.me (Di sabato 18 dicembre 2021) Unadiè stata sentita a. Il sisma, di magnitudo 4.4 , è stato avvertito alle ore 11.34 in tutta lae ha avuto l’, secondo i primi rilevamenti dell’INGV,...

Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - ADM_assdemxmi : RT @Avvenire_Nei: Forte scossa di terremoto in Lombardia - returnofthema13 : @AlanPanassiti anni fa ero in albergo a Milano (zona viale Certosa) per lavoro ed avevo la stanza appena sotto la t… -