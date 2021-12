Forte scossa di terremoto nella bergamasca: paura in Lombardia (Di sabato 18 dicembre 2021) E' stata confermata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 del terremoto registrato oggi alle 11,34 nella bergamasca : l'epicentro è a Bonate ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 18 dicembre 2021) E' stata confermata dalla sala sismica dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia di Roma la magnitudo 4.4 delregistrato oggi alle 11,34: l'epicentro è a Bonate ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - MargheritaVent7 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Una forte scossa di terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30 #ANSA - SonkyK : RT @Daviderel4: #Bergamo. Forte scossa di #terremoto avvertita anche a #Milano. In #Regione il governatore #fontana è già pronto per ogni e… -