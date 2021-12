Forte scossa di terremoto in Lombardia | l’epicentro è in provincia di Bergamo

(Di sabato 18 dicembre 2021) Magnitudo 4.4: è stata registrata alle 11,34 unadiinè Bonate di Sotto, indi, ma il, piuttosto lungo, è stato avvertito anche a Milano. Tante e tanti milanesi, sui social e non solo, giurano di non avere mai avvertito unacosì. Al momento, comunque, nel capoluogo lombardo non si registra «nessuna particolare criticità». Così hanno fatto sapere i Vigili del Fuoco. Tanto che le squadre sarebbero ancora nelle rispettive sedi. La Protezione Civile ha annunciato verifiche in corso. L'articolo ilNapolista.

Advertising

FBiasin : Scossa parecchio forte percepita a Milano. L’avete sentita? #terremoto - Corriere : Terremoto a Milano, avvertita forte scossa in Lombardia - fanpage : Una forte scossa di #terremoto è stata avvertita distintamente anche a Milano - francideipesci : Instagram mi ha ricordato che l'anno scorso ho postato questo.. Vorrà dire che l'anno prossimo la scossa sarà più f… - youneedtobeyou_ : RT @rtl1025: ?? La scossa di #terremoto si è sentita molto forte anche a #Vimercate. Di fronte ad un locale supermercato un lieve incidente… -

Ultime Notizie dalla rete : Forte scossa

ROMA -d i terremoto in Lombardia , intorno alle 11.34. L'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l' epicentro si trova a Bonate Sotto , in provincia di Bergamo . Secondo l'...Epicentro in provincia di Bergamo. Unadi terremoto è stata avvertita a Milano poco dopo le 11.30, ma anche nell'Hinterland di Segrate, Vermezzo, Como e in Brianza. In diverse zone della città i palazzi hanno tremato con ...In provincia si attende l'esito di una serie di comunicazioni, dato che la scossa sarebbe stata avvertita in modo piu' forte nel Vimercatese. Sono pero' in corso una serie di accertamenti ulteriori.Forte scossa di terremoto in Lombardia, intorno alle 11:34. L’Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia riferisce che l’epicentro si trova a Bonate Sotto, in provincia di Bergamo. Le prime stime ind ...