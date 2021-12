Formazioni ufficiali Atalanta Roma | le scelte degli allenatori

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ledimatch valido per la 18ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 18ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Pezzella; Ilicic, Pasalic; Zapata.Allenatore: Gasperini(3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibáñez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Zaniolo, Abraham. Allenatore: Mourinho CLICCA QUI PER RISULTATI E CLASSIFICA SERIE A L'articolo proviene da Calcio News 24.

