Formazione | Treccani | scuola del tascabile porta i suoi ‘banchi’ online

(Di sabato 18 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Labitalia) - Come si costruisce una rivista o un prodotto editoriale? Come si lavora in una redazione,e in presenza? Come si scrive un articolo d’approfondimento in maniera efficace? Ma anche: come si prepara...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Formazione Treccani

Today.it

...di un verbo in tutti i modi e i tempi e anche in modo scritto ) come strumenti di una...Gozzano come dice la sua biografia sul dizionarioimpersona : "una poetica sempre tributaria ...... il Presidente, Giorgio De Rita, la Prof.ssa Maria D'Ambrosio (Facoltà di Scienze della, ... l'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni. Media partner del Premio sono ...Come si scrive di arte, di femminismo, di scienza o tecnologia? Come si crea un podcast? Per rispondere a queste e a tante altre domande Treccani Futura, la nuova piattaforma di tecnologia educativa d ..."La notte santa" di Guido Gozzano per l'appuntamento con la rubrica Le nuove stanze della poesia, a cura di Valter Marcone.