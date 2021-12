Formazione Napoli | col Milan tante assenze | sorpresa Malcuit

Leggi su napolipiu

(Di sabato 18 dicembre 2021) Ladelcon ilsarà ancora piena di, ancora out Fabian e Insigne,punta una maglia da titolare. Sarà ancora unin piena emergenza quello che giocherà con il, in una sfida da vincere assolutamente per non veder sfuggire il sogno scudetto, oltre che per evitare di dover cominciare a guardarsi le spalle per il quarto posto.: ladi Spalletti Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla probabiledelche gioca con ildomenica 19 dicembre: “Da Castel Volturno qualche buona nuova ma anche la quasi certezza per Luciano Spalletti di dover rinunciare al capitano Lorenzo Insigne ...