Fondo impresa donna, gli incentivi all'imprenditoria femminile (Di sabato 18 dicembre 2021) Il lavoro e la crescita delle imprese guidate da donne sono determinanti per una ripresa economica robusta e davvero sostenibile. Con questa consapevolezza arriva il Fondo impresa donna, il nuovo strumento con cui lo Stato italiano incentiva l'imprenditoria femminile. L'approvazione arriva ad un passo dalla scadenza fissata nel Pnrr e mancano ancora le istruzioni su tempi e modalità di domanda. Gli incentivi all'imprenditoria femminile Il Fondo aveva una dotazione iniziale di 40 milioni previsti dalla Manovra del 2021 che lo ha istituito. Si aggiungono, ad ora, altri 400 milioni di euro stanziati dal Pnrr, in linea con l'obiettivo di un aumento di 4 punti percentuali dell'occupazione femminile.

