“Fondi pensione e assicurazioni investano nel Venture Capital” | la ricetta di Giurazza

Il 2021 per Vertis è stato un anno positivo. Il suo ultimo fondo, VV5 Scaleup, ha già raccolto 35,3 milioni di euro e una nuova raccolta di Capitali si attende nel primo semestre 2022. Inoltre, negli ultimi 6 mesi, la Società di Gestione del Risparmio ha anche realizzato importanti exit, vendendo 3 aziende, prese in carico in quanto startup, oramai abbastanza affermate da poter pensare in grande: AutoXY, azienda basata a Lecce che ha creato un motore di ricerca di auto usate, acquisita dal Gruppo Gedi; la napoletana Cogisen, che sviluppa software e tecnologie basate sull'intelligenza artificiale che utilizzano modelli cognitivi per il riconoscimento (come per esempio l'eye tracking), acquisita da una multinazionale americana; la salernitana Selematic, che progetta e realizza macchinari per il packaging di prodotti preconfezionati nei comparti food, non food e monouso, ...

