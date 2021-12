Firenze, trovato morto in casa: la scoperta dopo un'infiltrazione d'acqua (Di sabato 18 dicembre 2021) Firenze, 18 dicembre 2021 - Filtrava acqua dal soffitto e i vicini di casa si sono allarmati per quella perdita. Nessuno al piano di sopra rispondeva e dunque sono stati chiamati i vigili del fuoco e ... Leggi su lanazione (Di sabato 18 dicembre 2021), 18 dicembre 2021 - Filtravadal soffitto e i vicini disi sono allarmati per quella perdita. Nessuno al piano di sopra rispondeva e dunque sono stati chiamati i vigili del fuoco e ...

Ultime Notizie dalla rete : Firenze trovato Firenze, trovato morto in casa: la scoperta dopo un'infiltrazione d'acqua Accade a Firenze, in piazza del Carmine. I vigili del fuoco, entrati nell'appartamento, hanno trovato senza vita un uomo di 57 anni . Da capire le cause della morte, che dovrebbe essere ricondotta a ...

