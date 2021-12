Finisce Gomorra 5, Ciro muore nell’ultima puntata? (Di sabato 18 dicembre 2021) Finisce Gomorra 5: Ciro muore nel gran finale della serie in onda su Sky? Ecco tutto quello che sappiamo sull'ultima puntata. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di sabato 18 dicembre 2021)5:nel gran finale della serie in onda su Sky? Ecco tutto quello che sappiamo sull'ultima. Tvserial.it.

Advertising

RachelleC83 : Finalmente finisce Gomorra. Una serie ambientata in Campania senza mai una pizza o una mozzarella. Che aberrazione. - infoitcultura : Come finisce Gomorra 5? Un finale che torna alle origini e lascia un’eredità scritta da tempo - infoitcultura : Gomorra 5 come finisce: trama finale - tvblogit : Come finisce Gomorra 5? Un finale che torna alle origini e lascia un’eredità scritta da tempo - SerieTvserie : Come finisce Gomorra 5? Un finale che torna alle origini e lascia un’eredità scritta da tempo -