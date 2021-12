Finale di Ballando con le stelle | Uà o Daddy’s home 2? La tv del 18 dicembre

Leggi su bergamonews

(Di sabato 18 dicembre 2021) Per la prima serata in tv, sabato 18su RaiUno alle 21.25 andrà in onda ladi “con le”, il dance show condotto da Milly Carlucci. L’ospite sarà Alberto Angela che sulla pista del dance show di Rai1 promuoverà il suo ritorno televisivo la sera di Natale con lo speciale Stanotte a Napoli. Presente anche Red Canzian con i ballerini del musical da lui scritto Casanova opera pop. Su Canale5 alle 21.20 sarà la volta di “Uà – Uomo di varie età”, con Claudio Baglioni. Su RaiDue alle 21.05 l’appuntamento è con il telefilm “S.W.A.T.”. Verranno proposti due episodi dal titolo “Nella giungla” e “In trappola”. Nel primo, tre ragazzi rapinano le banche per restituire i soldi ai lavoratori che hanno perso il lavoro e che, con quei soldi, potranno pagare i loro debiti. La squadra riesce ad ...