Film da vedere al cinema a Natale: La Befana vien di notte-Le origini

Che cosa vedere al cinema nei giorni di festa? Il 30 dicembre esce nelle sale il Film La Befana vien di notte-Le origini, pellicola con Monica Bellucci protagonista. Un po' Befana, un po' strega, un po' fatina, la Bellucci veste i panni di Dolores che da sempre dedica la sua vita ai più piccoli, ai bambini. L'attrice ha presentato in questi giorni il Film in tv anche in Italia, l'abbiamo ad esempio vista danzare sulla pista di Ballando con le stelle. Al fianco di Monica Bellucci anche un bravissimo Fabio de Luigi che veste i panni del "cattivone". Tra i giovani protagonisti del Film invece, l'altrettanto brava Zoe Massenti. E ora è arrivato il momento di tornare al cinema.

