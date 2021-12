Advertising

sportli26181512 : Ferrero, i soldi della Samp girati alle aziende? La difesa del legale: 'Spese regolari': Ferrero, i soldi della Sam… - Gazzetta_it : Ferrero, i soldi della Samp girati alle aziende? La difesa del legale: 'Spese regolari' - clubdoria46 : Arresto #Ferrero, sottratti alla #Sampdoria i soldi del #Covid. L'accusa - valtellinese75 : RT @Blucerchiando: Povera Sampdoria, cosa ti hanno fatto... - rockett70 : RT @Blucerchiando: Povera Sampdoria, cosa ti hanno fatto... -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrero soldi

... recluso dal 6 novembre scorso e la compagna, in attesa dell'udienza davanti al Tribunale del Riesame di Catanzaro fissata per mercoledì prossimo, alla presenza dei legali di, Luca Ponti e ...L'accusa è contenuta in un'informativa del Nucleo di polizia economico - finanziaria di Cosenza, trasmessa alla Procura di Paola che indaga su. In particolare, a parere delle Fiamme Gialle ...La Sampdoria manda al mittente le accuse rivolte a Ferrero in merito all'arresto: secondo gli inquirenti ha sottratto parte dei soldi ricevuti da Sace ...Massimo Ferrero, ancora in arresto, è accusato di aver usato parte dei finanziamenti dati alla Sampdoria per coprire alcune transazioni delle società fallite ...