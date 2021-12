Fermato per l'ennesima volta senza patente prende a pugni i vigili e ne manda due all'ospedale (Di sabato 18 dicembre 2021) JESI - Fermato ancora una volta, l'ennesima, mentre era alla guida di un mezzo senza essere in possesso della patente necessaria per condurlo, si scaglia contro gli agenti della Polizia Locale con ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 18 dicembre 2021) JESI -ancora una, l', mentre era alla guida di un mezzoessere in possesso dellanecessaria per condurlo, si scaglia contro gli agenti della Polizia Locale con ...

Agenzia_Ansa : In Olanda un uomo vendeva online, a circa 33 euro, un 'kit per infettarsi' con il Covid e poter poi ottenere, una v… - elio_vito : Salvini si vanta di avere fermato il #DdlZan ed invece dovrebbe vergognarsene, c'è chi per la propria affettività,… - TuttoMercatoWeb : Napoli, Manolas fermato in partenza per la Grecia: aveva con sé ingente somma di denaro - Ele50914029 : L’#Amazzonia è sull’orlo del collasso: ogni giorno viene disboscata un'area pari a 3mila campi da calcio. Bolsonaro… - mario_bontempo : RT @CristinaMolendi: Protestate per il caro bollette ? Chi è che ha fermato l’estrazione di gas nel Mediterraneo? Quell’impreparato di @Giu… -