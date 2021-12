Fedriga: “al momento non rischiamo la zona arancione” (Di sabato 18 dicembre 2021) “I dati in regione sono in lieve discesa, fortunatamente non c’è più la crescita, speriamo una discesa più consistente ma, rispetto alle settimane precedenti quando c’è stata una ascesa, adesso vedo una stabilizzazione. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg, Fedriga, a ‘Un giorno da pecora’. “Se le previsioni dovessero essere corrette significa che l’ondata non si annulla ma è sotto controllo. I dati di oggi sono: 286 ricoveri in area medica e 31 in terapia intensiva”. Fedriga ha precisato che rispetto allo scorso anno “abbiamo lo stesso numero di contagi ma la differenza è che oggi c’è più mobilità, la gente stava in casa, ora invece esce, si muove, e la situazione negli ospedali è sotto controllo, grazie al vaccino”. Il “numero dei tamponi è molto più alto dell’anno scorso” La nuova ordinanza del ministero della Salute italiano, che ha ... Leggi su udine20 (Di sabato 18 dicembre 2021) “I dati in regione sono in lieve discesa, fortunatamente non c’è più la crescita, speriamo una discesa più consistente ma, rispetto alle settimane precedenti quando c’è stata una ascesa, adesso vedo una stabilizzazione. Lo ha detto il presidente della Regione Fvg,, a ‘Un giorno da pecora’. “Se le previsioni dovessero essere corrette significa che l’ondata non si annulla ma è sotto controllo. I dati di oggi sono: 286 ricoveri in area medica e 31 in terapia intensiva”.ha precisato che rispetto allo scorso anno “abbiamo lo stesso numero di contagi ma la differenza è che oggi c’è più mobilità, la gente stava in casa, ora invece esce, si muove, e la situazione negli ospedali è sotto controllo, grazie al vaccino”. Il “numero dei tamponi è molto più alto dell’anno scorso” La nuova ordinanza del ministero della Salute italiano, che ha ...

Advertising

udine20 : Fedriga: 'al momento non rischiamo la zona arancione' - - robreg1 : RT @1giornodapecora: #ugdp @M_Fedriga tamponi per vaccinati ai grandi eventi? Sono tutte misure per diminuire i rischi, è chiaro che nei g… - 1giornodapecora : #ugdp @M_Fedriga tamponi per vaccinati ai grandi eventi? Sono tutte misure per diminuire i rischi, è chiaro che ne… - gruppopdfvg : In un momento in cui il nostro territorio e il suo comparto turistico, avrebbe bisogno di una forte promozione nei… - Petiziol : RT @elenalizzi: Grazie al Governatore @M_Fedriga per il grande impegno e la dedizione verso la nostra comunità. Il giudizio positivo dei ci… -