Federica Calemme | il dramma che l' ha distrutta | Pensavo di morire

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di sabato 18 dicembre 2021)ieri sera è entrata nella Casa del Grande Fratello Vip. Naturalmente ad accoglierla è stato Giucas Casella. Come spesso accade, Signorini ha coinvolto il mago in un nuovo scherzo: fargli credere cheè una donna che ha conosciuto in passato. Lui la guarda e fa qualche commento di troppo: "Ha un bel sederino! Non è plastificata, è tutto naturale!". A quanto pare non la riconosce, così Signorini lo manda via. Poi in salone viene mostrato un video di presentazione di, contenente foto da togliere il fiato e qualche provocazione. Innanzitutto a Gianmaria Antinolfi: "Simpatico, ma deve cacciare quel cazz*mma che noi napoletani conosciamo bene". Lui sembra affascinato dalla nuovo arrivata, ma non si sbilancia. L'influencer partenopea da ieri 17 dicembre è ufficialmente la nuova concorrente ...