Federica Calemme, chi è la nuova concorrente del Gf scampata ad un attentato (Di sabato 18 dicembre 2021) Federica Calemme ha fatto il suo ingresso nella casa di Cinecittà nella puntata di venerdì 17 dicembre. Conosciamo qualche cosa in più sulla modella e nuova concorrente Federica Calemme è entrata in gioco al Grande Fratello Vip nella puntata di ieri sera. Lei è una modella napoletana, classe 1996. La sua storia è legata ad una pagina brutta di cronaca, dove la giovane si è salvata. Era il 17 agosto del 2017 quando è scampata all'attentato terroristico sulla Rambla, a Barcellona, dove vennero uccise 13 persone investite da un furgone lanciato a tutta velocità. La modella all'AdnKronos ha commentato la terribile esperienza, che sicuramente racconterà adesso nella casa di Cinecittà ai compagni e al pubblico. Ecco il suo commento: "Appena arrivati, invece ...

