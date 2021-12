FANTACALCIO – Bologna-Juventus | gol di Cuadrado o autogol di Hickey? La decisione della Lega

(Di sabato 18 dicembre 2021) Episodio daincon il gol dicon netta deviazione dia cambiare traiettoria alla conclusione. Per il momento laSerie A assegna la rete al colombiano, che in effetti calcia verso la porta e sembrava aver potuto centrare lo specchio. Il tocco di schiena dello scozzese dei felsinei, a ogni modo, è sicuramente decisivo nel cambiare traiettoria alla palla. IL SITOSportFace.

Iscrizione gratuita ai tornei diPossibilità di giocare con ilclassico ...00 Atalanta - Roma (pagelle - tabellino) 18:00- Juventus (pagelle - tabellino) 20:45 ...InJuventus ecco che per i rossoblù va indicato Arnautovic, ma consapevoli del fatto che ... CONSIGLI: TUTTE LE PARTITE Proseguendo la nostra panoramica sui consigliper ...Episodio da fantacalcio in Bologna-Juventus con il gol di Cuadrado con netta deviazione di Hickey a cambiare traiettoria alla conclusione. Per il momento la Lega Serie A assegna la rete al colombiano, ...Bologna-Juventus. Luca Pellegrini ko. Per Luca Pellegrini problema al polpaccio destro che lo ha costretto alla sostituzione, sul parziale di 1-0 a favore dei bianconeri: Allegri ...