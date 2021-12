Fantacalcio | Atalanta-Roma | Abraham o Hateboer | gol o autogol?

(Di sabato 18 dicembre 2021) Lapassa in vantaggio dopo un minuto al Gewiss Stadium in occasione del match di Bergamo contro l’. La rete dell’1-0 è di Tammyche sfonda le linee difensive dei padroni di casa dopo uno scambio con Zaniolo. Ma è stata decisiva la scivolata diche nel tentativo di respingere la palla, ha ingannato Musso con un pallonetto letale. Nessun dubbio ai fini delper l’assegnazione del gol: la Lega Serie A ha dato il gol all’ex attaccante del Chelsea.MURIEL SportFace.

Gigi__93 : @Fantacalcio @Atalanta_BC Dappertutto e dico dappertutto dicono sia autogol! Voi gol di muriel su un tiro che finiva fuori! - LattuadaGiacomo : @Fantacalcio @Atalanta_BC Se davvero confermate sto goal a Muriel dopo che avete tolto quello di Gabbiadini siete p… - ilnicolo : @Fantacalcio @Atalanta_BC Ma cosa fumate? Ma su che canale siete? Vergogna - nunziflavio : @Fantacalcio @Atalanta_BC Autogol netto - barellowski : @Fantacalcio @Atalanta_BC se non è autogol questo ritiratevi ragazzi ahah -

