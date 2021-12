Fallimento Brevi Spa | chiesto il tavolo di crisi | “A tutela dell’occupazione dei 54 lavoratori”

AmoBergamo : #Bergamo Fallimento della Brevi di Telgate, sindaco e parlamentari della Lega chiedono un tavolo di crisi -

BergamoNews

La certezza delè paradossale occasione di confronto con l'incontenibile: fallire ... L'opera è concepita come un taccuino, composto dae rapide apparizioni, per lo più riprese con ...C'è preoccupazione a Telgate dopo che l'aziendaha presentato istanza die fermato l'attività produttiva, con la conseguente perdita del posto di lavoro per cinquantaquattro dipendenti dello stabilimento, per la maggior parte donne.Nata sui social e poi arrivata in libreria, “Vita con Lloyd” contiene raffinate perle di saggezza raccolte in dialoghi inediti e non, tra il maggiordomo immaginario Lloyd e il suo Sir. Brevi scambi e ..."Domanda fortemente indebolita, costi insostenibili e difficoltà di approvvigionamenti, risulta impraticabile per la società tornare con le sue sole forze a un livello di fatturato, marginalità e gene ...