Fabio Volo papà: “Sento molto la responsabilità della preparazione alla loro vita” (Di sabato 18 dicembre 2021) Fabio Volo a Verissimo ha gli occhi lucidi, guarda le immagini dei suoi figli ed è un papà felice. “Non sono cambiato io è cambiato tutto, è cambiata la percezione delle cose” la sua vita è cambiata da quando è diventato padre e ammette: “Sento molto la responsabilità della preparazione alla loro vita”. Fabio Volo sta per diventare 50enne e la maturità è arrivato, ha cambiato atteggiamento verso le cose e ogni sera tira le somme su se stesso, 20 minuti prima di dormire, 20 minuti quando si sveglia, si ferma e si pone delle domande. Tanto lo pesca dal passato, da suo padre, tanto dai figli che adora. “Sono una generazione diversa io sono di carattere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 18 dicembre 2021)a Verissimo ha gli occhi lucidi, guarda le immagini dei suoi figli ed è unfelice. “Non sono cambiato io è cambiato tutto, è cambiata la percezione delle cose” la suaè cambiata da quando è diventato padre e ammette: “la”.sta per diventare 50enne e la maturità è arrivato, ha cambiato atteggiamento verso le cose e ogni sera tira le somme su se stesso, 20 minuti prima di dormire, 20 minuti quando si sveglia, si ferma e si pone delle domande. Tanto lo pesca dal passato, da suo padre, tanto dai figli che adora. “Sono una generazione diversa io sono di carattere ...

