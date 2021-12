Fabio Volo e il rapporto con i figli, a Verissimo lo scrittore spende parole al miele: “Tutto è cambiato” (Di sabato 18 dicembre 2021) Fabio Volo, ospite nel salotto di Verissimo, racconta il rapporto che lo lega ai due figli Sebastian e Gabriel e l’importanza del tempo prezioso che riesce a trascorrere con loro. Lo scrittore si definisce un papà affettuoso e presente, sempre pronto ad improvvisare mille attività per strappare un sorriso sul volto dei suoi due maschietti. “Tutto è cambiato“, il suo commento in riferimento alla loro presenza nella sua vita. Fabio Volo e il rapporto con i figli: “Sono un papà affettuoso“ A Verissimo Fabio Volo è ospite di Silvia Toffanin per presentare la sua ultima fatica letteraria: Un vita nuova, un romanzo che indaga il ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 18 dicembre 2021), ospite nel salotto di, racconta ilche lo lega ai dueSebastian e Gabriel e l’importanza del tempo prezioso che riesce a trascorrere con loro. Losi definisce un papà affettuoso e presente, sempre pronto ad improvvisare mille attività per strappare un sorriso sul volto dei suoi due maschietti. ““, il suo commento in riferimento alla loro presenza nella sua vita.e ilcon i: “Sono un papà affettuoso“ Aè ospite di Silvia Toffanin per presentare la sua ultima fatica letteraria: Un vita nuova, un romanzo che indaga il ...

Advertising

Maryss84 : Fabio Volo si esprime in una maniera unica, è un piacere ascoltarlo #Verissimo - Maryss84 : Io bimba di Fabio Volo since Le Iene, quando si presentò nudo dalla Marcuzzi e si fece rasare a zero i capelli da S… - zazoomblog : Fabio Volo: età moglie e figli ex fidanzata separato libri ultimo libro film Instagram - #Fabio #Volo: #moglie… - girlwithoneeye7 : Nuovo libro su Vinted! ?? - zazoomblog : Fabio Volo oggi è amatissimo ma sapete cosa faceva prima del successo? - #Fabio #amatissimo #sapete #faceva -