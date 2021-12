F1: Mercedes rinuncia all’appello, e non è fair play (Di sabato 18 dicembre 2021) Mercedes, come sapete, ha rinunciato al ricorso in appello per i fatti dell’ultimo GP di F1, ad Abu Dhabi. La gestione incasinata della Safety Car ha lasciato l’amaro in bocca a Toto Wolff (che si è sfogato in un incontro virtuale con i media) e Lewis Hamilton. Ma la questione legale finisce qui, dopo che a Brackley hanno deciso di non confermare l’intenzione di fare ricorso presso la FIA. E non è un gesto di fair play, ma una mossa calcolata in ottica futura. Ve lo spieghiamo qui. F1: perché Mercedes ha rinunciato all’appello? A dispetto di una rabbia e di una frustrazione ancora emergente, Mercedes ha rinunciato la battaglia legale contro la FIA. La prima motivazione è semplice: non c’erano margini per vincere la causa. Il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 18 dicembre 2021), come sapete, hato al ricorso in appello per i fatti dell’ultimo GP di F1, ad Abu Dhabi. La gestione incasinata della Safety Car ha lasciato l’amaro in bocca a Toto Wolff (che si è sfogato in un incontro virtuale con i media) e Lewis Hamilton. Ma la questione legale finisce qui, dopo che a Brackley hanno deciso di non confermare l’intenzione di fare ricorso presso la FIA. E non è un gesto di, ma una mossa calcolata in ottica futura. Ve lo spieghiamo qui. F1: perchéhato? A dispetto di una rabbia e di una frustrazione ancora emergente,hato la battaglia legale contro la FIA. La prima motivazione è semplice: non c’erano margini per vincere la causa. Il ...

