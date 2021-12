F1, Lewis Hamilton punito per l’assenza al Gala FIA? Il regolamento lo prevede (Di sabato 18 dicembre 2021) Ironia della sorte, la storia delle sanzioni o delle penalità potrebbe non essere finita a proposito del Mondiale 2021 di F1. Il turbolento campionato della massima categoria dell’automobilismo ha tanto fatto discutere, soprattutto per l’epilogo ad Abu Dhabi: il successo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha alimentato non poca contrarietà nella Mercedes che aveva annunciato di fare appello alla Corte federale di Parigi in merito all’applicazione del regolamento da parte del Race Directon Michael Masi, relativamente al rispetto del regime di Safety Car. Un ricorso che poi è stato ritirato. Malumore che però la scuderia di Brackley ha manifestato chiaramente, vista le assenze del Team Principal Toto Wolff e del pilota britannico Lewis Hamilton nel Gala organizzato dalla FIA, dove sono stati ... Leggi su oasport (Di sabato 18 dicembre 2021) Ironia della sorte, la storia delle sanzioni o delle penalità potrebbe non essere finita a proposito del Mondiale 2021 di F1. Il turbolento campionato della massima categoria dell’automobilismo ha tanto fatto discutere, soprattutto per l’epilogo ad Abu Dhabi: il successo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull) ha alimentato non poca contrarietà nella Mercedes che aveva annunciato di fare appello alla Corte federale di Parigi in merito all’applicazione delda parte del Race Directon Michael Masi, relativamente al rispetto del regime di Safety Car. Un ricorso che poi è stato ritirato. Malumore che però la scuderia di Brackley ha manifestato chiaramente, vista le assenze del Team Principal Toto Wolff e del pilota britanniconelorganizzato dalla, dove sono stati ...

