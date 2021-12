Ex ministro Taubira vuole candidarsi alla presidenza francese

(Di sabato 18 dicembre 2021) In un breve video pubblicato sui social media,ha rivelato i suoi piani per la candidatura, dicendo che metterà tutte le sue forze e non sarà “solo un altro candidato”. L’annuncio formale della sua candidatura sarà fatto a metà gennaio, ha aggiunto. Perché si candidaè la seconda donna

A sinistra, sono candidati anche Arnaud Montebourg, exdell'era Hollande, e Fabien Roussel ...primarie e mira all'Eliseo Francesca De Benedetti A sinistra fa discutere anche l'ipotesi: ...Se in passato aveva spesso criticato la leggesulla riproduzione e la fecondazione ... La bébé Chirac , come era soprannominata da Sarkozy, divenne deputato nel 2002 enel 2007 proprio ...Affollata la corsa degli aspiranti presidenti. La mossa dell’ex ministra della Giustizia non piace ai due principali sfidanti, Jean-Luc Mélenchon per la France Insoumise e Yannick Jadot per Europa Eco ...