Estrazione SuperEnalotto 18 Dicembre 2021

(Di domenica 19 dicembre 2021) , ecco la sestina vincente, più Jolly e SuperStar sorteggiati nell’odierna.18concorso numero 151 6 31 44 57 73 77 Jolly 61 SuperStar 80 La prossimaLotto sarà effettuata il 21alle ore 21:00 Nessun sei o 5+1 centrato nel concorso odierno. Il montepremi per la prossimaè di 128.100.000,00 € QuoteCATEGORIA N. VINCITE EURO Punti 6 nessuna – Punti 5+1 nessuna – Punti 5 5 48.203,66 € Punti 4 617 396,35 € Punti 3 25.255 29,22 € Punti 2 419.729 5,46 € Quote Superstar CATEGORIA N. VINCITE EURO 5 Stella nessuna – 4 Stella 1 39.635,00 € 3 Stella 124 2.922,00 € 2 Stella 1.829 100,00 € 1 ...

...seguito i numeri vincenti (e simboli) dell'di oggi del Simbolotto: l'Elica (33), le Braghe (8), il Quadro (40), il Baule (14), la Culla (9). (Agg. di Alessandro Nidi) LOTTO E...... Lotto simboli e numeri vincenti/di oggi 18 dicembre 2021 Di seguito, vi riportiamo i numeri vincenti di Lotto e 10eLotto , che delineano il quadro dei concorsi dopo ilRicordiamo che per la prossima estrazione del Superenalotto, il jackpot è arrivato a 128 milioni e 100mila euro. ESTRAZIONI DEL LOTTO DI GIOVEDi' 16 DICEMBRE 2021. Dalle ore 20 di questa sera in diret ...Il concorso del 18 dicembre del Superenalotto ha fatto scattare tantissime vincite in tutta Italia. I dettagli su tutti i premi principali ...