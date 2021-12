Estensione vaccinale, obbligo di mascherine all'aperto e tampone per i grandi eventi: la nuova stretta al vaglio del governo contro la ... (Di sabato 18 dicembre 2021) commenta Una cabina di regia a P. Chigi presieduta dal premier Draghi e un Cdm, entrambi previsti il 23 dicembre, all'antivigilia di Natale, per fronteggiare con nuove misure l'avanzata di Omicron in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 18 dicembre 2021) commenta Una cabina di regia a P. Chigi presieduta dal premier Draghi e un Cdm, entrambi previsti il 23 dicembre, all'antivigilia di Natale, per fronteggiare con nuove misure l'avanzata di Omicron in ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Omicron, ipotesi estensione obbligo vaccinale per alcune categorie #vaccini - Agenzia_Ansa : Corsa contro Omicron, in Italia 84 casi, ieri erano 55. Arriva la stretta di Natale, il 23 cabina di regia presiedu… - Esaurito7 : RT @Agenzia_Ansa: Corsa contro Omicron, in Italia 84 casi, ieri erano 55. Arriva la stretta di Natale, il 23 cabina di regia presieduta da… - fr4nc15_93 : Piano piano arriveranno all'obbligo vaccinale. - zazoomblog : Estensione dell’obbligo vaccinale e mascherine all’aperto: il governo prepara la stretta contro l’aumento dei conta… -