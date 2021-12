(Di sabato 18 dicembre 2021) L’inchiesta per la strage avvenuta a(Agrigento) dopo l’di sabato sera che ha9 morti è, al momento, a carico di ignoti. Lo rende noto il Procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio che indaga per omicidio colposo plurimo e disastro colposo. “Gli unici avvisi sono stati notificati alle parti offese in relazione agli atti irripetibili effettuati”, spiega il

Advertising

poliziadistato : Ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime di #Ravanusa (Agrigento) per dar loro l'ultimo sa… - _Carabinieri_ : Con rinnovato cordoglio, l'Arma si stringe compatta attorno ai familiari delle vittime dell'esplosione di #Ravanusa… - emergenzavvf : #Ravanusa (AG), si sono svolti oggi i funerali delle vittime dell’esplosione di sabato. Commozione dei tanti… - ilmattinodisici : #Esplosione #Ravanusa, il magistrato: “Scoppio provocato da bolla di gas”: L’inchiesta per la strage avvenuta a… - Cristin68904460 : RT @Adnkronos: Patronaggio fa il punto sull'inchiesta. #Ravanusa -

Ultime Notizie dalla rete : Esplosione Ravanusa

Dopo la messa in sicurezza del quadrilatero interessato all'di circa 10.000 metri ... 'Va, infatti, rilevato - ha aggiunto Patronaggio - che il territorio diè classificato a rischio ...- 'L'è stata prodotta da una 'bolla' o 'camera' di metano innescata da una casuale scintilla'. A fare chiarezza, in maniera ufficiale, sulle cause dell'inferno di via ...Cominciano a emergere i primi dettagli sul motivo che ha provocato l’esplosione di sabato scorso a Ravanusa. Nel crollo delle quattro palazzine sono morte 9 persone e un bimbo in grembo, decine gli sf ...Il procuratore di Agrigento Luigi Petronaggio avanza delle ipotesi sull'esplosione che ha investito Ravanusa e causato la morte di nove persone ...