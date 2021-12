Eriksen saluta l' Italia | firmata la risoluzione del contratto con l' Inter Il messaggio di Zanetti

(Di sabato 18 dicembre 2021) Christiandice addio all'e alla Serie Ana. L'"c omunica aver trovato un accordo per la rescissione consensuale deldi Christian". Lo scrive il club in una ...

Advertising

DiMarzio : L'#Inter saluta #Eriksen con una lettera emozionante - SkySport : Eriksen saluta l'Inter e la Serie A, i messaggi social di compagni e colleghi #SkySport #Eriksen #Inter #SerieA - infoitsport : Sampdoria, Candreva saluta Eriksen: «In bocca al lupo per tutto» - ansacalciosport : Eriksen saluta l'Inter, risoluzione contratto. Trovato un accordo tra il club nerazzurro e il nazionale danese |… - AnsaLombardia : Calcio: Eriksen saluta l'Inter, risoluzione del contratto. Il club e Zanetti: 'Qui sarà sempre casa tua' | #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Eriksen saluta

era arrivato in Italia all'Inter nel mercato di gennaio 2020 per una cifra vicina ai 27 milioni di euro. Il messaggio di Zanetti " Buona fortuna Christian, grazie da tutti noi, da tutta l'...La società nerazzurra ha rescisso il contratto del danese: tanti i messaggi degli ex compagni di squadra e dei suoi colleghi. Dal Milan a Zanetti, che scrive: 'Questo legame d'amore tra Christian e il ...Per Eriksen va tenuta in considerazione anche l’ipotesi ritiro dal calcio giocato, una decisione che sarebbe sì forte ma allo stesso tempo comprensibilissima (specie a livello famigliare) visti i ...LEGGI ANCHE – Eriksen lascia l’Inter: la lettera d’addio commuove i tifosi. Dall’addio all’Inter alla nuova decisione di Christian Eriksen, cosa sta accadendo. Dopo la risoluzione del contratto sarebb ...