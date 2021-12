Eriksen, parla l’agente: “Epilogo inevitabile in Italia, ma giocherà ancora” (Di sabato 18 dicembre 2021) Le parole dell'agente dell'ex Inter, Christian Eriksen, sul futuro del suo assistito: "giocherà ancora, sono ottimista" Leggi su mediagol (Di sabato 18 dicembre 2021) Le parole dell'agente dell'ex Inter, Christian, sul futuro del suo assistito: ", sono ottimista"

Advertising

Mediagol : Eriksen, parla l’agente: “Epilogo inevitabile in Italia, ma giocherà ancora” - giangius802 : @useriosi @emme1908 Vidal che passa il tempo in infermeria, Sensi non se ne parla, Correa non si sa quando torna, D… - RiccardoAmato83 : Parla l'agente di #Eriksen 'Finale inevitabile ma c'è ancora il calcio nel suo futuro' In bocca al lupo Chrstia… - Moixus1970 : RT @calciomercatoit: ???#Inter - parla l'agente di #Eriksen: 'Chiaro sarebbe finita così. L'Italia è l'unico paese che non permette di scend… - calciomercatoit : ???#Inter - parla l'agente di #Eriksen: 'Chiaro sarebbe finita così. L'Italia è l'unico paese che non permette di sc… -