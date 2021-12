Elezioni province, sindaci e consiglieri votano i presidenti: a Imperia corre Scajola (senza avversari). L’ipotesi di un ritorno delle giunte (Di sabato 18 dicembre 2021) Quattro volte ministro, altrettante deputato, attualmente al terzo mandato da sindaco di Imperia (con ricandidatura già annunciata). Non basta: Claudio Scajola si prepara a diventare presidente della Provincia più a ovest della Liguria. Il politico celebre per la casa vista Colosseo è l’unico candidato nell’elezione di secondo livello, in cui – sabato 18 dicembre dalle 8 alle 20 – sono chiamati alle urne solo gli amministratori locali, sindaci e consiglieri comunali. Lo sfidante di centrosinistra doveva essere il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che all’ultimo ha rinunciato alla candidatura. Non è l’unico caso: a correre da soli sono i candidati presidente di sette province sulle 31 chiamate a rinnovare la carica, mentre sono 75 quelle in cui si vota anche per eleggere i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Quattro volte ministro, altrettante deputato, attualmente al terzo mandato da sindaco di(con ricandidatura già annunciata). Non basta: Claudiosi prepara a diventare presidente della Provincia più a ovest della Liguria. Il politico celebre per la casa vista Colosseo è l’unico candidato nell’elezione di secondo livello, in cui – sabato 18 dicembre dalle 8 alle 20 – sono chiamati alle urne solo gli amministratori locali,comunali. Lo sfidante di centrosinistra doveva essere il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, che all’ultimo ha rinunciato alla candidatura. Non è l’unico caso: are da soli sono i candidati presidente di settesulle 31 chiamate a rinnovare la carica, mentre sono 75 quelle in cui si vota anche per eleggere i ...

