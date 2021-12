Elettra Lamborghini si sfoga | “Dopo il matrimonio non mi si fila più nessuno È finito tutto Prima ero tutta un ormone”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 18 dicembre 2021) “Tesoro, non mi sipiù. Da quando sono sposata è. Non rilascio più il feromone femminile.eroun, la gente si girava a guardarmi anche se ero in pigiama. Rimango una femminona, ma mi notano di meno”. A fare questa considerazione è nientemeno cheche, in un’intervista al settimanale Grazia, tira le somme di questo suo primo anno dicon il deejay Afrojack, spiegando come il suo “sex appeal” è crollato e i fan non le riservano più le attenzioni di un tempo. “Mettiamola così: io li vedo che sognano ma non arrivano neppure a chiedere. Il body language serve tanto, con il corpo ti faccio capire che non c’è trippa per gatti“. La cantante ha quindi ...