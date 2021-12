(Di sabato 18 dicembre 2021) . Inedito retroscena svelato dalla nipote del celebre imprenditore bolognese Una carriera che finora ha raccolto più consensi all’estero che in Italia. Un cognome particolarmente prestigioso e ingombrante allo stesso tempo, che lei ha conunque saputo gestire con sufficiente disinvoltura. Stiamo parlando di, ventisettenne showgirl e influencer bolognese, nota per essere la nipote del grande Ferruccio, l’imprenditore emiliano fondatore dell’omonima casa automobilistica. La voglia di sentirsi protagonista e sotto le luci dei riflettori ha portato, fin da giovanissima, a tenersi a debita distanza dall’attività imprenditoriale di famiglia seguendo invece la sua grande passione per la musica e lo spettacolo in genere....

Ripensamenti. Pentimenti. In questo caso a pentirsi è, cantante ed ereditiera, simpaticissima e seguita sui social. Già, lady Pistolero ha una vera e propria passione per i tatuaggi , che ricoprono grosse porzioni del suo corpo. Ma ...Leggi anche - Anchee Iva Zanicchi non dovrebbero esserci, ma non è certo. C'è in ballo anche l'ipotesi Soleil, o almeno è trapelata questa voce. Insomma si sta pensando anche ...Elettra Lamborghini e il dramma improvviso: “Non me l’aspettavo che morisse”. Inedito retroscena svelato dalla nipote del celebre imprenditore bolognese Una carriera che finora ha raccolto più ...Nuovi nomi per l’Isola dei Famosi 2022, stavolta sia per la Palapa sia per lo studio. Si riconferma è la conduttrice Ilary Blasi e l'inviato Massimiliano Rosolino. Il ...