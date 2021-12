ECCO IL VERO RAZZISMO DI SINISTRA CHE COLPISCE I NOSTRI POVERI E SFORTUNATI CONNAZIONALI (Di sabato 18 dicembre 2021) ECCO i link salienti di riferimento: Rogo grattacielo a Milano, la rabbia dei condomini - TGCom24 https://www.tgcom24.mediaset.it › Cronaca › Lombardia 31 ago 2021 - Rogo Milano , la ... Leggi su blog.libero (Di sabato 18 dicembre 2021)i link salienti di riferimento: Rogo grattacielo a Milano, la rabbia dei condomini - TGCom24 https://www.tgcom24.mediaset.it › Cronaca › Lombardia 31 ago 2021 - Rogo Milano , la ...

Advertising

monicafrassoni : Ecco un’altra grave fake news contro una transizione verde seria davvero equa. Non è vero che la @EU_Commission vuo… - paoloforneris : RT @ilCiclotrone: 11/n E siamo alla bufala finale: l'attraversamento in bicicletta. Peccato che sia lecito, come ben spiega @benzinazero.… - colella_aniello : @ladyonorato @Micky01745814 Ecco il vero scopo dell'elite!!! Guardate gli investimenti! Altro che pandemia!! Che non esiste!!! - aftrotta2007 : l'Amore verso un solo essere, è unilaterale è forma di amor proprio, egoistico e possessivo ed ossessivo... il vero… - DanieleAlfonsi5 : RT @ForzaLazio__: ECCO IL VERO MATTIA ZACCAGNI?????? Partita dopo partita colleziona prestazioni SUPER..?? IMPRENDIBILE!! ???? -