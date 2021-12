"È stato straziante". Alessandro Borghi, la rivelazione emozionante su mamma e papà (Di sabato 18 dicembre 2021) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Alessandro Borghi ha parlato del suo prossimo film - Supereroi - che racconta il coraggio di una coppia di restare insieme per vent'anni. Durante la trasmissione di Canale 5 è stata mandata in onda anche una piccola anteprima, nella quale si vede il protagonista fare un trasloco. Ecco perché poi la conduttrice ha chiesto all'attore quale sia stato il suo primo trasloco in assoluto: "Il primo che ho fatto è stato per andare via da casa dei miei genitori. È la cosa peggiore che tu possa augurare a qualcuno. Io l'ho trovato straziante”. Poi, prima di mandare in onda il video omaggio per Borghi, la Toffanin ha sottolineato: "Qui facciamo un po' di regali e questo è il mio per te. Ci sono tutti i tuoi personaggi, tra cui Aureliano che è un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 18 dicembre 2021) Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo,ha parlato del suo prossimo film - Supereroi - che racconta il coraggio di una coppia di restare insieme per vent'anni. Durante la trasmissione di Canale 5 è stata mandata in onda anche una piccola anteprima, nella quale si vede il protagonista fare un trasloco. Ecco perché poi la conduttrice ha chiesto all'attore quale siail suo primo trasloco in assoluto: "Il primo che ho fatto èper andare via da casa dei miei genitori. È la cosa peggiore che tu possa augurare a qualcuno. Io l'ho trovato”. Poi, prima di mandare in onda il video omaggio per, la Toffanin ha sottolineato: "Qui facciamo un po' di regali e questo è il mio per te. Ci sono tutti i tuoi personaggi, tra cui Aureliano che è un ...

