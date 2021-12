È stato arrestato l’ex bandito Graziano Mesina, latitante dal 2020 (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella notte tra venerdì e sabato è stato arrestato Graziano Mesina, storico esponente del banditismo sardo, latitante dal luglio del 2020. Mesina, che ha 79 anni, è stato arrestato in Sardegna dai carabinieri dopo mesi di indagini. Mesina era irreperibile Leggi su ilpost (Di sabato 18 dicembre 2021) Nella notte tra venerdì e sabato èarre, storico esponente del banditismo sardo,dal luglio del, che ha 79 anni, èarrein Sardegna dai carabinieri dopo mesi di indagini.era irreperibile

