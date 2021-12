E’ ora che il Comune intitoli la tribuna autorità a Peppino Soglia (Di sabato 18 dicembre 2021) Enzo Sica Oggi, 18 dicembre 2021, un grande ex presidente della Salernitana avrebbe compiuto 81 anni. E quando si parla di Giuseppe Soglia i tifosi della Salernitana non possono non ricordarlo con affetto ed ammirazione. E’ stato un grande signore, un presidente che con quella storica promozione in serie B, quando era al vertice della società nel lontano 1990 pose davvero una pietra miliare nella storia del calcio cittadino che in quei tempi di grande affanno del calcio si reggeva solo con questi presidenti – tifosi che anche economicamente bisogna dirlo non ne traevano nessun beneficio. <Ricordo quando papà ci mise al corrente a noi familiari che era intenzionato a acquistare la Salernitana – ci dice il primogenito Gerardo. Insieme ai miei fratelli Francesco, Nobile, Alessandro e Nunzia ci guardammo negli occhi quasi increduli per la scelta di nostro padre. Però il ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 18 dicembre 2021) Enzo Sica Oggi, 18 dicembre 2021, un grande ex presidente della Salernitana avrebbe compiuto 81 anni. E quando si parla di Giuseppei tifosi della Salernitana non possono non ricordarlo con affetto ed ammirazione. E’ stato un grande signore, un presidente che con quella storica promozione in serie B, quando era al vertice della società nel lontano 1990 pose davvero una pietra miliare nella storia del calcio cittadino che in quei tempi di grande affanno del calcio si reggeva solo con questi presidenti – tifosi che anche economicamente bisogna dirlo non ne traevano nessun beneficio.

