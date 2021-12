(Di sabato 18 dicembre 2021) AGI - Due personestate investite e uccise da unall'altezza di Bagni di Brennero in Alto Adige. A quanto pare le due persone - stando alle prime informazioni sarebbero- stavano rientrando a piedi dall'Austria in direzionelungo la massicciata. A scorgere i due corpistate le persone che si trovavano a bordo di unpasseggeri. La linea ferroviaria del Brennero, dopo una breve interruzione tra Fortezza e Brennero, è stata riattivata.

Advertising

sulsitodisimone : Due migranti sono stati investiti e uccisi da un treno mentre tentavano di entrare in Italia - ZenatiDavide : La Cassazione sconfessa Salvini: assolti due migranti che si erano opposti al rimpatrio dei “porti chiusi”: La Cort… - Voorzeespeurder : RT @StpWrOnMigrants: #abolishfrontex #blockKMAR Un gruppo di attivisti sta bloccando parte della caserma Regina Máxima del Marechaussee a B… - AntonioFantastk : RT @rtl1025: ?? Due persone sono morte dopo essere state investite da un treno al #Brennero. L'incidente è avvenuto nei pressi di #BagnidiB… - MazzeiSimone : RT @rtl1025: ?? Due persone sono morte dopo essere state investite da un treno al #Brennero. L'incidente è avvenuto nei pressi di #BagnidiB… -

Ultime Notizie dalla rete : Due migranti

...Marino sta cercando di allargare la rete di accoglienza trovando 200 posti in più perover ... Le strade scelte sono state: una di advocacy , che ha visto la partecipazione degli operatori ...Si tratta con tutta probabilità diche stavano cercando di fare ingresso in Italia. L'incidente è avvenuto nei pressi di Bagni di Brennero, a tre chilometri dal confine austriaco. A ...MILANO - Sono 940 i minori stranieri non accompagnati accolti nelle strutture del Comune di Milano. Servirebbero più posti, perché i numeri ...La Corte Suprema danese ha condannato l’ex ministra all’Immigrazione Stoejberg a 60 giorni di reclusione, per aver separato nel 2016 ventitré coppie coniugate di giovani richiedenti asilo ...