Dostoevskij | a ogni carattere la sua maschera verbale

(Di domenica 19 dicembre 2021)scriveva male: tra chi legge il russo è una delle considerazioni che più spesso, a «microfoni spenti», si sente ripetere. Il sublime radiografo degli abissi dell’animo sarebbe un prosatore sciatto, brusco, che aggruma giornalisticamente il pensiero. E anzi, proprio questo suo disinteresse per la forma ne avrebbe garantito un’indolore trasponibilità in lingue straniere e il successo planetario. Mai calunnia è stata più subdolamente prossima al vero. Rendere in italiano lo «scriver male» diè la sfida essenziale che … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

ilinxxx : libri letti novembre 2021 e sono dieci libri fra cui i fratelli karamazov di dostoevskij ma ditemi come fate usate… - barbadjanni : @umanesimo @semioticmonkey Ogni epoca ha avuto una forma di intrattenimento dalla letteratura. Dostoevskij scriveva… - iaiamonte : @lebbrosario Memorie di Adriano, Yourcenar La macchia umana, Roth Delitto e castigo, Dostoevskij Segreti svelati,… - UnTemaAlGiorno : RT @rioarso2: Quando ogni uomo avrà raggiunto la felicità, #ilTempoNon ci sarà più. - Fëdor Dostoevskij - iceTeaSince1856 : RT @rioarso2: Quando ogni uomo avrà raggiunto la felicità, #ilTempoNon ci sarà più. - Fëdor Dostoevskij -

Ultime Notizie dalla rete : Dostoevskij ogni

Russia Beyond the Headlines (IT)

... "In trip con, il viaggio 'stupefacente' di Sorokin". L'incontro sarà moderato da Marco ...anno, per originalità e qualità. Siamo pronti per organizzare insieme nuovi appuntamenti il ...Il libro: 'L'Idiota' di, 'per gli stessi motivi'. E, dice Bersani, 'per gli stessi ...scelta è un'idea, naturalmente, mascelta contiene qualcosa in più, se ci si riflette un ...Stupido, privo di senno, incapace di ben ragionare, ma anche candido, un buono integrale, come il principe Myškin del capolavoro di Dostoèvskij ...Gravemente defedati e con il casco dell’ossigeno, ma sempre determinati nel negare ad oltranza le evidenze pandemiche, senza risparmiare agli stessi operatori sanitari sdegnate ...