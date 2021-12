Donna presa a bastonate e sfregiata con l'acido: è grave (Di sabato 18 dicembre 2021) La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 2 dicembre a San Basilio, periferia nord-est della Capitale. Gli inquirenti sono sulle tracce del colpevole. La Donna rischia di perdere la vista Leggi su ilgiornale (Di sabato 18 dicembre 2021) La brutale aggressione è avvenuta lo scorso 2 dicembre a San Basilio, periferia nord-est della Capitale. Gli inquirenti sono sulle tracce del colpevole. Larischia di perdere la vista

