Domenica In: le anticipazioni della puntata del 19 dicembre

In diretta dagli Studi Fabrizio Frizzi di Roma, Domenica 19 dicembre dalle ore 14 alle ore 17 su Rai1, andrà in onda la quattordicesima puntata di 'Domenica In' condotta da Mara Venier. Tanti gli ospiti in studio e in collegamento. Monica Bellucci si racconterà tra carriera e vita privata per poi presentare il film 'La befana vien di notte 2 – Le origini' al cinema dal 30 dicembre per la regia di Paola Randi. Il Volo interverrà per cantare il brano 'E più ti penso' colonna sonora del film 'Malena' che vede protagonista proprio Monica Bellucci e per annunciare la loro partecipazione straordinaria alla prossima puntata.

