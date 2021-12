Doglioni | presidente dell’Ingv | «Il terremoto a Milano? La placca adriatica si avvicina a quella europea di 1 o 2 millimetri all’anno»

Advertising

Il professor Carlodell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), non solo invita alla calma, ricordando che " è un evento del tutto naturale ", ma ci aiuta a ...E non è esclusa Milano' spiega al Messaggero il professor Carlodell'Istituto Nazionale di Fisica e Vulcanologia. Scosse come quella di questa mattina con epicentro Bonate Sotto ...Carlo Doglioni, presidente dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ha fatto chiarezza sulla scossa di terremoto avvertita in Lombardia.La scossa di terremoto delle 11,34 in Lombardia, avvertita in maniera importante a Milano non è da considerarsi un evento eccezionale. «Ad eccezione di alcune zone come una parte ...