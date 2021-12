DIRETTA Bologna-Juventus | segui la partita LIVE

(Di sabato 18 dicembre 2021) Tutto pronto per. Sta per iniziare il match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. Sta per iniziare, match delle ore 18:00 del diciottesimo turno di Serie A 2021/2022. Allo stadio Renato Dall’Ara di, per il momento invaso dalla nebbia, Sinisa Mihajlovic ospita i bianconeri di Massimiliano Allegri. Dopo Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sportface2016 : #BolognaJuventus, #Mihajlovic perentorio alla vigilia: 'Affrontiamo una nostra diretta concorrente' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Juventus: live report, formazioni e dettagli - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Juventus: live report, formazioni e dettagli - susydigennaro : RT @napolimagazine: DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Juventus: live report, formazioni e dettagli - napolimagazine : DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Juventus: live report, formazioni e dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : DIRETTA Bologna

Atalanta - Roma 1 - 4: rivivi la- Juventus: formazioni edalle 18 Cagliari - Udinese: formazioni edalle 20.45/ FortitudoTrieste (risultato finale 96 - 60): Groselle trascinatore! Tortona in termini generali sta facendo bene, al momento sarebbe ampiamente salva e in zona playoff; in questo ...Bologna-Juventus è a rischio rinvio. Come spesso capita in Emilia-Romagna in questo periodo dell’anno, la nebbia scende prepotente al tramonto e sta rendendo molto complicata la visibilità. Dunque l’i ...BOLOGNA (3-4-2-1): Skorupski; Soumaoro, Medel, Theate; De Silvestri, Dominguez, Svanberg, Hickey; Soriano, Barrow; Arnautovic. All.: Mihajlovic JUVENTUS (4-4-2): Szczesny ; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, ...