Diquattro Dazn | «Le proteste degli utenti si sono ridotte del 70%»

Su Milano Finanza un'intervista alla chief revenue officer Europe di Dazn, Veronica Diquattro. Sulle lamentele circa la qualità del servizio: «Il passaggio allo streaming è stato un cambiamento di tecnologia e di abitudini radicale. Siamo quasi alla fine del girone di andata e le problematiche fisiologiche di aggiustamento sono ormai da considerarsi superate. Gli utenti che ci contattano per problematiche di streaming si è ridotto del 70% rispetto alle prime giornate. Una fase di transizione era del resto prevedibile mentre si predisponevano nuove tecnologie per sostenere numeri senza precedenti in Italia». Li sciorina: «Abbiamo un'audience media di 6,5 milioni di spettatori a giornata, superiore al pre-Covid, con picchi di 7-7,3 milioni nelle giornate con partite di cartello. Durante Inter-Juventus dello scorso 24 ...

