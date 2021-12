Diabolik, parla la figlia: "Un bel regalo di Natale" (Di sabato 18 dicembre 2021) A poche ore dall'arresto del presunto killer di Piscitelli, parla la figlia Ginevra: "L'ho saputo dai giornali" Omicidio Diabolik, la figlia Ginevra: “L’ho saputo dai giornali” su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di sabato 18 dicembre 2021) A poche ore dall'arresto del presunto killer di Piscitelli,laGinevra: "L'ho saputo dai giornali" Omicidio, laGinevra: “L’ho saputo dai giornali” su Donne Magazine.

Advertising

UgoBaroni : RT @chetempochefa: 'Eva Kant è un personaggio importantissimo, anche perchè è scritto da due donne. Non è un satellite del personaggio masc… - RLmoviereviews : ???? Roberto Leoni parla di #Diabolik (2021) diretto da #ManettiBros con #LucaMarinelli, #MiriamLeone,… - jonifrancesco : Una domanda per i 'vecchietti' di twitter. Ora si parla solo di #Diabolik, ma voi ve lo ricordate #Kriminal? - Kermitlanana : Mi padre che parla di Diabolik mi sta uccidendo. Ceh lui peggio di me con Spider-Man. In questi momenti mi viene… - osservatore69 : Si parla tanto di Diabolik .Fumetto delle sorelle Giussani. In effetti uccise un vecchio mafioso o fuorilegge. Che… -