Diabolik | i Manetti Bros | “Non volevamo fare un film su Diabolik | ma di Diabolik”

I Manetti Bros. hanno presentato il loro film su Diabolik a Roma insieme ai protagonisti Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea e al resto del cast. Creato dalle sorelle Angela e Luciana Giussani nel 1962, Diabolik è il protagonista della saga a fumetti, pubblicata dalla casa editrice Astorina, che porta il suo nome. Portato già al cinema nel 1968 da Mario Bava, con John Phillip Law nel ruolo del protagonista e Marisa Mell in quello di Eva Kant, partner nella vita e nel crimine di Diabolik, il personaggio torna sul grande schermo grazie ai Manetti Bros., che hanno scelto come attori Luca Marinelli e Miriam Leone.

